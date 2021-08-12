Apple исправила название Чечни на украинских картах

Разработчики исправили на украиноязычных картах Apple Maps обозначение Чечни с «Чеченська Республіка Ічкерія» (организация запрещена в России) на «Чеченська Республiка». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сегодня Apple внесла исправления в карты на Украине с обозначением «Чеченська Республiка», — говорится в сообщении.

Ранее на украиноязычных картах Apple Чечня обозначили как «Чеченська Республіка Ічкерія».

Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства России и была ликвидирована российскими вооруженными силами в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Также Ичкерия была признана террористической организацией и была запрещена в России.