Поклонская создала свою цифровую аниме-копию

Заместитель председателя комитета Госдумы России по международный делам Наталья Поклонская создала свою цифровую анимационную копию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Депутат сообщила, что она с командой создали ее цифровую копию «Няш-Мяш», которая получила имя SORA (в переводе с японского — небо). Политик и ее команда посвятили работу прошедшей в Токио Олимпиаде.

«Миловидная, но сильная внутри SORA с развевающимся флагом Олимпийских игр является первой частью проекта, для создания которого мне пришлось заговорить на японском языке. И скажу, что мне очень понравилось!» — заявила Поклонская.

На анимационном видео, которое выложила парламентарий, SORA произносит на японском языке девиз минувшей Олимпиады — «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Как отметила Поклонская, так она обращает внимание людей на важность единства «на пути к безопасной жизни человечества».

Ранее Поклонская снялась в «голливудской» фотосессии, после которой назвала себя крымской «няш-мяш». Она также посоветовала всем «подарить любимым девочкам» поход к фотографу.