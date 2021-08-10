Facebook удалила из своих соцсетей более 300 российских аккаунтов

Американская компания Facebook удалила 65 российских аккаунтов из своей одноименной социальной сети, а также 243 российских аккаунта из Instagram, следует из заявления пресс-службы компании.

«Мы связали эти аккаунты с Fazze — подконтрольной компанией зарегистрированной в Великобритании маркетинговой фирмы, чьи операции совершались в основном из России. Fazze удалена с наших платформ. Ее операции были нацелены на пользователей, главным образом в Индии, Латинской Америке и в гораздо меньшем объеме в США», — указано в сообщении.

Компания также сообщила об удалении 79 аккаунтов, 13 страниц и восьми групп в Facebook, а также еще 19 аккаунтов в Instagram из Мьянмы. В Facebook заявили, что эти учетные записи принадлежали людям, которые связаны с взявшими власть в стране военными.

В феврале Twitter удалил 100 аккаунтов, которые, как утверждалось, были связаны с Россией.