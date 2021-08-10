Камчатских чиновников поймали на майнинге криптовалюты на работе

Чиновников Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Камчатского края поймали на майнинге криптовалюты на работе, передает пресс-служба правительства региона.

По данным властей, госслужащие пытались установить на служебные компьютеры такие программы для майнинга цифровых валют, как Monero, Bytecoin и Infinium-8. Как сообщили в пресс-службе, установка такого программного обеспечения могло поставить под угрозу информационную безопасность серверного оборудования и компьютеров. Так, их действия могли привести к тому, что в систему мог проникнуть компьютерный вирус под названием криптоджекинг, который скрывается в ней и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют. Кроме того, из-за высокой нагрузки майнеры могли обесточить все системы регионального правительства.

Материалы проверки, которую провели специалисты Министерства цифрового развития Камчатского края, уже переданы в УФСБ России по региону.

Ранее сообщалось, что в июле биткоин-майнеры со всего мира заработали почти миллиард долларов.

До этого старший эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Денис Легезо рассказал в беседе с «Газетой.Ru», чем опасен поражающий Windows вирус-майнер.