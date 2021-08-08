Эксперт рассказал о необходимости кнопочных телефонов в наши дни

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал о необходимости кнопочных телефонов для обеспечения безопасности персональной информации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что с кнопочных устройств невозможно украсть данные о местоположении пользователя, его фотографии, текстовые сообщения и информацию о звонках.

«Граждане логично идут в сторону снижения технологичности устройств — выбирая менее функциональные, порой даже нефункциональные устройства для повышения собственной информационной безопасности», — сказал Щельцин.

Эксперт добавил, что кнопочные телефоны не собирают данные для показа персонализированной рекламы, что также уменьшает риск утечки информации о пользователе.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2021 года в России вырос спрос на кнопочные телефоны.

В общей сложности за первые шесть месяцев 2021 года было продано 3,1 млн кнопочных телефонов. Это на 6,7% больше, чем за тот же период 2020 года.

В публикации отмечается, что во втором полугодии 2021 года прирост продаж кнопочных телефонов составил 26% в количественном и 35% в денежном эквиваленте.