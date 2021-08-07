Эксперт предупредил о серьезной опасности скриншотов

Управляющий партнер B&C agency Марк Шерман заявил, что у функции скриншота есть ряд минусов, особенно для крупных компаний, где немало конфиденциальных документов и данных. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что именно скриншоты чаще всего являются причиной утечки данных. Причем с введением удаленки проблема стала острее, заявил он.

«Сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах», — сказал Шерман.

В результате в сеть попадают конфиденциальные сведения. Этим пользуются конкуренты, чтобы использовать информацию в своих целях, указал эксперт.

Он рассказал, что цели при этом могут быть разными: от воровства бизнес-модели до публикации новостей, неблагоприятных для первой компании. Все это может причинить серьезный ущерб репутации бизнеса.

Шерман порекомендовал бизнесменам подписывать с работниками специальное соглашение о передаче информации через защищенные каналы связи.

Ранее эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал «Газете.Ru» о способе удаленного взлома камеры смартфона.