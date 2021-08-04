Глава Blizzard ушел с поста после скандала с домогательствами

Глава Blizzard Джей Аллен Брэк объявил об уходе с поста в компании вскоре после появления обвинений в дискриминации и харассменте внутри игровых студий. Об этом говорится в заявлении на сайте.

Отмечается, что Брэка сменит пара соруководителей: Джен Онил, которая уйдет с поста главы студии Vicarious Visions, и Майк Ибарра, который перестанет быть вице-президентом Xbox. В комментарии указано, что дуэт разделит полномочия, уделив внимание и разработке игр, и деятельности компании.

«Оба лидера глубоко привержены <...> предстоящей работе по обеспечению того, чтобы Blizzard стала самым безопасным и гостеприимным рабочим местом для женщин и людей любого пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или происхождения», — сообщается в заявлении.

Брэк объявил об уходе всего через несколько недель после того, как штат Калифорния подал иск против Activision Blizzard, издателя Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush. Департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии указал на то, что Брэк еще в 2019 году знал, как сотрудницы Blizzard увольняются из-за домогательств на работе, но никак не пытался скорректировать поведение мужчин в коллективе.

Руководитель компании выпускал заявление по поводу ситуации, однако сотрудницы студий не были удовлетворены ответами руководства. В комментарии Брэк называл обвинения «тревожными» и предлагал совместно решить, как поступить, чтобы компания «могла развиваться дальше». Сотрудницы позже устроили забастовку, а также организовали собственное рабочее объединение The ABK Workers Alliance.

В 2020 году в дополнении популярной MMORPG World of Warcraft появился первый в истории игры персонаж-трансгендер. Также в проекте решили отменить плату за смену пола героев. По мнению авторов, брать за это реальные деньги — «неправильный посыл» для сообщества.