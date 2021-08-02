Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram

Пользователи жалуются на сбои в работе социальной сети Instagram, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Большинство (70%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, еще у 16% не получается просмотреть сториз, а 14% испытывают трудности со входом в приложение.

На сбои указывают пользователи из России, Польши, Италии и Украины.

Последний раз подобные проблемы возникли у пользователей в начале июля. При этом некоторые говорили о сбое в работе веб-версии социальной сети. Сервис запустили в 2010 году для iPhone, позднее приложение портировали для других мобильных ОС, а также на десктоп.