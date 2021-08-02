Samsung решила производить вакцины от коронавируса

Южнокорейская компания Samsung Electronics решила поддержать свое подразделение Samsung Biologic, которое займется производством вакцины от коронавируса Moderna. Как сообщает BusinessKorea, работы будут выполняться на контрактной основе.

Отмечается, что у производителей Morderna возникла проблема с одним из зарубежных заводов, который подготавливал вакцину. По неофициальной информации, речь о предприятии в Швейцарии. Samsung Biologics начала опасаться, что таким образом компания, готовившаяся к исполнению заказов, не начнет получать в срок все компоненты для дистрибуции вакцины.

С целью сохранить контракт и начать работы в срок Samsung Electronics решила подготовить собственную технологию очистки помещений, чтобы было возможно соблюсти все требования. Компания ожидает, что сможет начать производство вскоре, как поступят растворы вакцин.

Южная Корея — единственная страна вне США и Европы, которую создатели Moderna выбрали для контрактного производства вакцины.

Ранее сообщалось, что корпорации Google и Apple удалили из своих магазинов — Google Play и App Store — приложение Unjected, которое позволяло знакомиться противникам прививок.