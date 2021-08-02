Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады 17:01
Иранский сухогруз, севший на мель под Астраханью, не угрожает судоходству 16:55
Тетя возьмет под опеку сироту из Краснодара, чья семья умерла после коронавируса 16:53
Южнокорейская лучница подверглась травле из-за короткой стрижки 16:50
Избившая слабослышащего таксиста из-за 24 рублей россиянка попала на видео 16:48
Умер Сагинау Грант, звезда сериала «Во все тяжкие» 16:41
Киев считает, что разрыв связей Украины и России продолжится 16:38
В Германии «Северный поток — 2» назвали «динозавром»... 16:36
Викторию Дайнеко зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы 16:31
Больница в Красноярске не подтвердила сообщения об использовании хозяйственной дрели 16:31

Samsung решила производить вакцины от коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Lee Jin-man/AP

Южнокорейская компания Samsung Electronics решила поддержать свое подразделение Samsung Biologic, которое займется производством вакцины от коронавируса Moderna. Как сообщает BusinessKorea, работы будут выполняться на контрактной основе.

Отмечается, что у производителей Morderna возникла проблема с одним из зарубежных заводов, который подготавливал вакцину. По неофициальной информации, речь о предприятии в Швейцарии. Samsung Biologics начала опасаться, что таким образом компания, готовившаяся к исполнению заказов, не начнет получать в срок все компоненты для дистрибуции вакцины.

С целью сохранить контракт и начать работы в срок Samsung Electronics решила подготовить собственную технологию очистки помещений, чтобы было возможно соблюсти все требования. Компания ожидает, что сможет начать производство вскоре, как поступят растворы вакцин.

Южная Корея — единственная страна вне США и Европы, которую создатели Moderna выбрали для контрактного производства вакцины.

Ранее сообщалось, что корпорации Google и Apple удалили из своих магазинов — Google Play и App Store — приложение Unjected, которое позволяло знакомиться противникам прививок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Отрезвит будущих шутников»: блогер получил срок за розыгрыш про COVID
В Госдуме оценили наказание устроившему «приступ коронавируса» пранкеру Джаборову
Нарышкин заявил о «режиссуре» в расследовательской журналистике
Глава СВР связал издания «Проект» и Insider с британской группой Bellingcat
Что спустя год известно о гибели Софии Конкиной
Адвокат Конкина сообщила, что актер ждет извинений и компенсации после гибели дочери
Киев считает, что разрыв связей Украины и России продолжится
В Краснодаре объяснили смерть семьи после вакцинации от коронавируса
Найденный с переломами в своей квартире актер «Штрафбата» находится в коме
В Киргизии заявили о добровольном приезде Акаева в Бишкек
Новости и материалы
Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады
Иранский сухогруз, севший на мель под Астраханью, не угрожает судоходству
Тетя возьмет под опеку сироту из Краснодара, чья семья умерла после коронавируса
Южнокорейская лучница подверглась травле из-за короткой стрижки
Избившая слабослышащего таксиста из-за 24 рублей россиянка попала на видео
Умер Сагинау Грант, звезда сериала «Во все тяжкие»
В Германии «Северный поток — 2» назвали «динозавром» энергетики
Викторию Дайнеко зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы
Больница в Красноярске не подтвердила сообщения об использовании хозяйственной дрели
Питомник хаски в Ярославской области закрыли после жалоб жителей
Польский концерн PGNIG собирается участвовать в сертификации «Северного потока – 2»
Политолог считает, что Тимановской предложили крупную сумму денег за побег
Российские синхронистки лидируют после произвольной программы
Кулеба пригрозил России «камнями с неба»
Онищенко считает, что приговор пранкеру Джаборову «отрезвит будущих шутников»
В Екатеринбурге арестовали девушку, устроившую обнаженную фотосессию возле отдела полиции
В затонувшем египетском порту найдены древние корзины с фруктами
Умер сыгравший в «Шерлоке Холмсе» актер Анатолий Рудаков
Все новости
Главный в Apple, шпионаж против Китая: самые невероятные слухи про Илона Маска
СМИ сообщили о желании Илона Маска возглавить Apple
Тимановская просит убежища в Польше — ей дали визу
Тимановская может улететь в Варшаву 4 августа, ее муж уже покинул Белоруссию
Три месяца в темноте: американцы планируют посадку на Меркурий
США предложили совершить первую в истории посадку на ближайшую к Солнцу планету
Есть шесть медалей! Десятый день Олимпиады. LIVE
Гимнасты Аблязин и Мельникова взяли серебро и бронзу в финалах на отдельных снарядах
«Шелест», «Тайфун» и «Птицелов»: чем оснащены современные ВДВ России
Уровень оснащенности ВДВ новым оружием к концу 2021 года достигнет 75%
Родителям школьников начали выплачивать по 10 тысяч рублей
Выплаты на детей школьного возраста начались со 2 августа
«Им верят, как родителям»: зачем бренды тратят десятки миллионов на рекламу у блогеров
Эксперты раскрыли бюджеты рекламных кампаний с блогерами
Птицы-волосокрады: зачем синицы ощипывают зверей
Ученые застали синиц за вырыванием меха у хищников
Обвинение «Современника» в оскорблении ветеранов, новые «Сваты» и «Гардемарины»
Что произошло в мире шоу-бизнеса за неделю
В США нашли доказательства утечки COVID-19 из уханьской лаборатории
Что следует из отчета республиканцев об утечке коронавируса из лаборатории Уханя
Академик РАН объяснил, почему некоторые люди не болеют коронавирусом
Ученый назвал три категории людей, невосприимчивых к COVID-19
«Фишер», «Удав», «Ученик Чикатило»: кто был последним казненным в России преступником
25 лет назад в России исполнен последний смертный приговор
«Стиль — это я»: 85 лет со дня рождения Ива Сен-Лорана
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях