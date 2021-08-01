Apple и Google удалили из своих магазинов приложение для знакомств противников прививок

Корпорации Google и Apple удалили из своих магазинов — Google Play и App Store — приложение Unjected, которое подчеркивало свою «антипрививочную» направленность, сообщает агентство Bloomberg.

Сначала приложение удалили из Google Play. Проверка начала из-за участившихся публикаций с призывами бойкотировать вакцинацию, а также о том, что вместе с вакцинами от коронавируса в тело человека якобы вживляют встроенные наночипы, которые подключают людей к системам связи 5G.

Позднее приложение также удалила и Apple с формулировкой о том, что оно распространяет «ненадлежащее отношение к COVID-19 и распространяет дезинформацию».

Авторы Unjected, которое появилось в мае текущего года, позиционируют себя как «сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова».

Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов обратился к россиянам по поводу «5G» и «чипирования».