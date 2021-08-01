Россиянам рассказали, как безвозвратно удалить данные со смартфона

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал способ безвозвратно удалить данные со смартфона.

«При удалении файла из гаджета, с карты памяти или с другого накопителя на самом деле файл не удаляется. Удаляется только указатель на этот файл, а сами данные остаются невидимыми для пользователя, но доступными для восстановления с помощью специального ПО», — рассказал он «Прайму».

Перед тем, как удалять информацию с Android-смартфонов, специалист советует сделать резервную копию, а затем зашифровать данные из меню настроек. В разных телефонах эта опция находится в разных разделах, например, в «Безопасности» или «Приватности».

После шифрования необходимо вручную удалить все свои данные и нерелевантными другими файлами, например, долгим видеороликом. Это поможет «запутать следы», если кто-то потом решиться восстановить информацию. Далее нужно удалить свои учетные записи Google, извлечь карту памяти и выполнить сброс к заводским настройкам с удалением контента.

Для владельцев iPhone инструкция по удалению контента более простая из-за закрытости системы и ограниченности функционала. В смартфонах от Apple необходимо удалить устройство из приложения «Локатор», выполнить сброс всех настроек с удалением данных, убедиться, что телефон больше не числится за владельцем в iCloud.