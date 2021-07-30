Apple запатентовала новую полезную функцию для своих смартфонов

Apple запатентовала технологию размещения сенсоров под дисплеем, пишет Forbes. Благодаря этому, компания сможет разместить камеру, датчики освещенности, отпечатков пальцев и распознавания лиц под стеклом экрана.

В патенте указывается, что iPhone сможет направленно принимать свет, проходящий через экран. Для этого в области расположения камеры и датчиков будет снижена плотность расположения пикселей.

Эта технология позволит полностью избавиться от «челки» на дисплее смартфона и увеличить его рабочую зону.

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