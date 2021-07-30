Эксперт рассказал, когда биткоин достигнет стоимости в $100 тысяч

У биткоина есть все шансы вернуться к стоимости $50 тыс. за единицу уже осенью 2021 года, если не будет никаких сильных потрясений, рассказал «Газете.Ru» директор по маркетингу «РОЙ Клуб» Сергей Ордин.

«Восстановление до этой отметки связано прежде всего с постепенным возвращением хешрейта биткоина к прежним отметкам до запрета майнинга в Китае и восстановлением сложности сети биткоина. Как и ожидалось, релокация китайских производств займет от трех месяцев до полугода из-за бюрократических и логистических процедур, необходимых при переезде, таким образом к октябрю мы уже увидим восстановление майнинговой сферы», — считает эксперт.

По словам Ордина, среди положительных импульсов, которые помогут биткоину достичь $50 тыс. и пойти вверх, главным является приход в криптовалюты неких крупных технологических игроков или институциональных инвесторов. То, что именно таких новостей ждут другие участники рынка, наглядно видно по реакции торгов на неподтвержденные сообщения о приходе Amazon «в крипту».

«Криптовалютный рынок крайне подвержен эмоциям, он движим настроениями участников рынка, поэтому чтобы приблизиться к пониманию криптовалют, необходимо следить за тем, какие настроения доминируют среди участников торгов, какие сообщения пробуждают в них воодушевление, а какие, наоборот, провоцируют панику. Воодушевление сейчас вызывают сообщения о приходе институционалов и крупных технологических компаний, так что если всё же приход Amazon или какой-либо другой крупной компании подтвердится, то это однозначно окажет на курс биткоина положительный эффект», — заявил эксперт.

Если негативных эффектов будет мало, а позитивных — много, то уже к концу года мы сможем увидеть биткоин по $80 тыс., а к концу 2023 года биткоин, скорее всего, уже превысит $100 тыс., прогнозирует Ордин.