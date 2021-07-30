Эксперт назвал основные ошибки при выборе ноутбука

При выборе ноутбука многие пользователи отдают предпочтение наиболее известным брендам на рынке, что вынуждает их переплачивать до 50% от стоимости устройства, рассказал «Газете.Ru» Артур Филатов, руководитель бизнеса кибербезопасности Tet (ранее Lattelecom).

«За стоимость ноутбука от раскрученного бренда можно купить более мощный и долговечный гаджет, произведенный чуть менее известной компанией», — говорит эксперт.

По словам Филатова, важно помнить, что попытка сэкономить и приобрести устройство из более низкой ценовой категории, но от топового бренда связана с большим количеством компромиссов, например — сниженная производительность и отсутствие важных портов (для карты памяти, подключения к телевизору или даже просто разъема USB-A).

«Конечно, это не значит, что стоит приобретать устройство от компании «без имени». В любом случае перед покупкой стоит проверить отзывы о бренде и конкретной модели, — рассказал Филатов. — Многие забывают сопоставить свои цели с возможностями ноутбука. Из-за этого нередки ситуации, когда у дизайнера не хватает мощности для работы в Photoshop, а у человека, которому требуется только редактор текста или гаджет для просмотра фильмов в дороге, будет избыточно производительное устройство».

Стоит учитывать, что экономия в краткосрочной перспективе грозит расходами в ближайшем будущем — слишком дешевое устройство может выйти из строя в течение одного-полутора лет, что потребует дополнительных средств на ремонт или покупку нового ноутбука. При этом более дорогие модели при прочих равных прослужат ощутимо дольше, а значит и защитят вас от новых трат, предупреждает эксперт.