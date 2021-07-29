В новом фитнес-браслете от Xiaomi появится необычная особенность

Китайская компания Xiaomi готовит новый фитнес-браслет в серии Mi Band, который будет дороже предшественников, но в нем появится необычная особенность. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на утечку презентации.

Согласно опубликованным фотографиям слайдов, новый Mi Band получит дисплей, имеющий угол обзора 360 градусов. Таким образом, экран на браслете будет полностью окружать запястье пользователя. Для застежки браслета будет использована система из магнитов.

Устройство получит название Mi Band X. Его дизайн, судя по описанию, будет схож с умными часами Nubia Alpha, которые имеют круговой дисплей, прикрепленный к браслету.

Сотрудники Xiaomi сообщили о том, что Mi Band X будет тонким и легким, но какие-либо технические характеристики гаджета пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что компания Facebook собирается установить в свои новые смарт-часы сразу две камеры.