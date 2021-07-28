Google заявила об обязательной вакцинации всех сотрудников, работающих в офисах

Американская корпорация Alphabet, которой принадлежит компания Google, обязала пройти вакцинацию от коронавируса всех сотрудников, работающих в офисах компании. Об этом в блоге пишет директор Google и Alphabet Сундар Пичаи.

«Любой, кто приходит на работу в наших кампусах, должен будет вакцинироваться. Мы запускаем эту политику в США в ближайшие недели и распространим ее на другие регионы в ближайшие месяцы. Вы получите указания и детали того, как это на вас повлияет, от ваших непосредственных руководителей, мы также направим детали по исключениям для тех, кто не может пройти [вакцинацию] по медицинским или другим уважительным причинам», — сказано в сообщении.

Кроме того, Пичаи добавил, что режим удаленной работы по желанию продлевается до 18 октября. Он подчеркнул, что это продление даст компании время на восстановление работы.

Ранее в США призвали сделать обязательной вакцинацию для медперсонала.