Пользователи соцсетей пожаловались на блокировку сайта Genius

Пользователи русскоязычного сообщества сайта Genius на своей странице во «ВКонтакте» пожаловались на то, что Роскомнадзор заблокировал ресурс.

«Сегодня Роскомнадзором был заблокирован сайт Genius! Пока причины нам неизвестны. Мы попробуем связаться с руководством сайта или каким-либо образом поспособствовать решению проблемы», — говорится в сообщении.

Сейчас ресурс работает. Кроме того, на сайте Роскомнадзора нет информации о внесении Genius в список запрещенных.

Ресурс Genius предоставляет доступ к текстам песен, а также трактовки отдельных фрагментов композиций, добавленные пользователями.

Ранее Роскомнадзор заблокировал ресурсы, связанные с Фондом борьбы с коррупцией и Фондом защиты прав граждан (ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов)) и ФЗПГ (организация включена Минюстом в список иноагентов), а также движением «Штабы Навального» (признано экстремистским в РФ). Как пояснили в ведомстве, эти интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности перечисленных организаций.

До этого Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 о призывах к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка заблокировал сайт Алексея Навального.