Специалист рекомендовал отключать сеть на смартфоне

Интернет на телефоне нужно выключать для того чтобы экономить зарядку. Это позволит владельцам отдохнуть от гаджета, а также сэкономить трафик, приводит «Прайм» заявление генерального директора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина.

По мнению специалиста, мобильное устройство может активно работать даже в фоновом режиме, продолжая каждую секунду передавать информацию. Щельцин напомнил, что современные соцсети, мессенджеры рассчитаны на то, чтобы возвращать человека в онлайн.

«Отключив интернет, можно не только сэкономить трафик, но и отдохнуть от информационного шума», — уточнил Щельцин.

Также он подчеркнул, что, загружая веб-страницы через Wi-Fi, тратится меньше батареи смартфона.

Ранее эксперт перечислил признаки кражи персональных данных. Также он посоветовал работать в режиме «Инкогнито», использовать хорошее ПО для обеспечения безопасности вашего устройства и быть осторожным с информацией, которую предоставляете о себе в интернете.