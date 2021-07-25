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Данные миллиардов пользователей Clubhouse попали в сеть

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Thiago Prudencio/Global Look Press/Keystone Press Agency

В интернете появилось объявление о продаже данных почти четырех миллиардов пользователей социальной сети Clubhouse. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Марк Рюф, передает РИА «Новости».

Хакеры заявили, что готовы продать 3,8 миллиарда номеров мобильных телефонов. Они хотят сделать это до 4 сентября и «ищут одного серьезного покупателя». Чтобы доказать, что у них есть информация, продавцы опубликовали 83 номера.

Как заявил Рюф, в интернете оказались данные не только пользователей, но и номера из их контактов.

«Скорее всего, вы попали в этот список, даже если не пользовались Clubhouse», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что в Telegram-каналы попали данные о 7,8 млн транзакций, которые были совершены пользователями сервиса верификации SMS-activate. В базе данных содержится информация о сумме и дате транзакции, электронной почте, первых шести и последних четырех цифрах номера карты, платежной системе, банке-эмитенте, а также и сроке действия карты.

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