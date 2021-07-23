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Осужденного в США за попытку взлома Tesla россиянина Крючкова депортировали на родину

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Россиянин Егор Крючков, осужденный в США за попытку кибервзлома компании Tesla, депортирован на родину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иммиграционную и таможенную службу США.

«Указанное лицо депортировали 21 июля», — сообщил источник.

Ранее Крючков был задержан в США 22 августа, в сентябре ему предъявили обвинение в сговоре с целью совершения кибератаки на американскую корпорацию и он признал вину. Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что речь идет об атаке на его компанию.

По версии следствия, Крючков прибыл из России в США, где пытался подкупить одного из сотрудников Tesla, чтобы тот помог ему внедрить вредоносное программное обеспечение во внутренние компьютерные сети.

Илон Маск по-русски отреагировал на известие о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети этой компании.

«Преступленіе и наказаніе», — написал Маск в соцсети, заменив русскую букву «и» на латинскую «i».

Таким образом, предприниматель использовал правила дореформенной орфографии русского языка.

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