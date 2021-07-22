Макрон поменял номер одного из своих телефонов, который мог прослушиваться Pegasus

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от одного из своих номеров телефонов, который мог находиться под электронным наблюдением израильской системы Pegasus («Пегас»). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно публикации, французский лидер сменил номер телефона через два дня после появления в СМИ информации о возможной электронной слежке, в частности за его телефоном. По словам специалистов, смена номера не является экстраординарной мерой, поскольку главе государства в целях защиты рекомендуют регулярно менять телефонные номера.

20 июля стало известно, что телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью шпионского программного обеспечения от израильской компании NSO Group под названием Pegasus.

Ранее в СМИ различных государств было опубликовано расследование проекта Forbidden Stories, в котором утверждалось, что за смартфонами около 50 тыс. человек, в том числе активистов, политиков, журналистов и бизнесменов из разных стран мира, велась слежка с помощью Pegasus. Программа разработана корпорацией NSO Group предоставляется только по специальному разрешению израильского правительства государственным спецслужбам.

По данным авторов расследования, во Франции прослушивали около 1000 телефонов, в том числе, принадлежащих журналистам. Слежка велась из Индии, Марокко, Мексики, Саудовской Аравии, Венгрии, Казахстана, Азербайджана, ОАЭ и других стран.

NSO Group опровергла данные этого расследования, также с опровержением выступили представители ряда вышеупомянутых стран.