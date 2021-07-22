WhatsApp для iOS сменил внешний вид

В WhatsApp изменился интерфейс вызова на iPhone, сообщает портал 9to5Mac. Новый экран вызова теперь выглядит так же, как и в FaceTime.

Во время группового звонка пользователь может потянуть меню вверх и увидеть больше информации о собеседниках. В меню также можно быстро и удобно добавлять и удалять новых людей.

В примечаниях к новой версии WhatsApp также было указано, что теперь все архивированные чаты остаются в архиве с выключенными уведомлениями. Однако данную функцию можно отключить в настройках.

Кроме того, после обновления мессенджер будет рекомендовать пользователю стикеры из загруженных наборов при написании сообщения в чате.

Ранее WhatsApp позволил пользователям присоединяться к уже начавшимся групповым звонкам. Также можно будет отказаться от участия и повторно присоединиться к беседе, пока звонок все еще продолжается — вызов будет отображаться на вкладке «Звонки» в WhatsApp.