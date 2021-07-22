Взломавшего Билла Гейтса и Канье Уэста хакера арестовали в Испании

22-летний гражданин Великобритании Джозеф О'Коннор был арестован в Испании, сообщает The New York Times. Мужчина обвиняется в преднамеренном взломе 130 аккаунтов в Twitter в 2020 году.

Среди пострадавших были политики, селебрити и главы компаний, в том числе генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, президент США Джо Байден, а также рэпер Канье Уэст.

О'Коннора также обвиняют в сговоре с целью получения доступа к компьютеру для дальнейшей кражи конфиденциальной информации с целью вымогательства. Кроме этого, О'Коннор причастен к захвату учетных записей Snapchat и TikTok, а также к киберпреследованию несовершеннолетнего подростка.

Летом прошлого года группа злоумышленников получила доступ к ряду Twitter-аккаунтов знаменитостей. Во взломанных профилях они размещали информацию о раздаче биткоинов. В результате преступной схемы им удалось заработать более $100 тыс.