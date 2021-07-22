Эксперт перечислил признаки кражи персональных данных

Самый яркий признак, который покажет, что личные данные пользователя используются какими-то компаниями, — это реклама, рассказал «Газете.Ru» основатель и генеральный директор Vivaldi Technologies Йон фон Течнер.

«Если вы заметили, что реклама становится более адаптированной к вашему образу жизни, это значит, что ваш цифровой след собран и используется рекламодателями. Например, вы только проверили, какая сегодня погода в другом городе, и сразу видите объявления о дешевых турах в этот город», — объяснил Течнер.

Еще одним признаком являются рекламные звонки. По словам Течнера, если на телефон поступают такие вызовы, это означает, что данные, которые пользователь оставляет в интернете, например, контакты для курьера, появились в базе данных.

«Некоторые из способов, которые помогут вам избежать сбора ваших персональных данных, нельзя применить на практике. Например, анонимный серфинг, отказ от использования смартфона, социальных сетей и бесплатных веб-услуг. Тем не менее, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы обезопасить свои конфиденциальные данные. Например, использовать VPN-программу, часто очищать кэш и куки-файлы в интернете», — считает эксперт.

Также он посоветовал работать в режиме «Инкогнито», использовать хорошее ПО для обеспечения безопасности вашего устройства и быть осторожным с информацией, которую предоставляете о себе в интернете.

«По возможности откажитесь от отслеживания или персонализированной рекламы. Вы можете изменить настройки конфиденциальности в Facebook и запретить социальному гиганту отслеживать ваши действия. Во время установки программного обеспечения или приложения для iPhone или Android всегда будьте внимательны к разрешениям, которые вы даете», — заключил эксперт.