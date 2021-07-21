В России продлили действие антипиратского меморандума

Представители IT-отрасли единогласно приняли решение продлить действие антипиратского меморандума до февраля 2022 года. Об этом сообщает Роскомнадзор.

«Антипиратский меморандум является примером успешного саморегулирования. После его подписания 1 ноября 2018 года поисковики и правообладатели наладили взаимовыгодное сотрудничество по противодействию пиратскому контенту», – подчеркнули в пресс-службе Роскомнадзора.

В заявлении отмечается, что за время действия меморандума из поисковой выдачи было удалено порядка 25 млн ссылок на ресурсы с пиратским контентом.

Полученный за время действия соглашения опыт стал основой для подготовки законопроекта, направленного на борьбу с распространением пиратского контента, который внесли на рассмотрение в Госдуму в июне 2021 года.

Ранее президент Медиа-Коммуникационного союза Михаил Демин поддержал законопроект о закреплении положений Антипиратского меморандума.