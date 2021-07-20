WP: три президента и десять премьеров могли стать объектами слежки через Pegasus

Три президента, 10 премьер-министров и один король были среди потенциальных объектов слежки через программу Pegasus израильской компании NSO Group. Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, среди действующих президентов в списке были Эммануэль Макрон (Франция), Бархам Салех (Ирак) и Сирил Рамафоса (ЮАР), среди нынешних премьеров — Имран Хан (Пакистан), Мустафа Мадбули (Египет) и Саад ад-Дин аль-Усмани (Марокко), а также король Марокко Мухаммед VI.

Среди бывших премьеров — Саад Харири (Ливан), Ругунда Рухакана (Уганда) и нынешний глава Евросовета Шарль Мишель (Бельгия).

Ранее сообщалось, что телефон президента Франции Эммануэля Макрона мог прослушиваться с помощью шпионского ПО от израильской компании NSO Group под названием Pegasus.

Один из номеров президента, которым он пользуется с 2017 года, был указан в списке номеров, выбранных одним из пользователей ПО Pegasus на предмет возможного взлома. Также были атакованы телефонные номера, принадлежащие Эдуару Филиппу, бывшему премьер-министру Франции, и четырнадцати другим членам правительства.