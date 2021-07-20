СМИ: в Telegram попали данные о транзакциях клиентов сервиса SMS-activate

В Telegram-каналы попали данные о 7,8 млн транзакций, которые были совершены пользователями сервиса верификации SMS-activate. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на базу данных сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

В распространяемой базе данных содержится информация о сумме и дате транзакции, электронной почте, первых шести и последних четырех цифрах номера карты, платежной системе, банке-эмитенте, а также и сроке действия карты.

Основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян отметил, что около 15 связанных с информационной безопасностью Telegram-каналов сделали репост сообщения об утечке базы данных пользователей сервиса SMS-activate. В файле с данными содержится свыше 163 тыс. уникальных адресов электронных почт клиентов, при этом только порядка 50 тыс. из них являются действительными, добавил он.

По словам специалиста, причиной утечки данных мог стать доступ по прямой ссылке на файл регистрации, лежавший в открытом доступе среди другой информации сайта. Он также уточнил, что 19 июля базу все еще можно было скачать.

Сайт SMS-activate предоставляет виртуальные номера для приема сообщений со всего мира, с его помощью можно создать аккаунт для любого сервиса или приложения, необходимо оплатить услугу, выбрать страну и получить номер телефона для регистрации на каком-либо портале.

Ранее сообщалось, что личные данные и номера телефонов более 500 млн пользователей социальной сети Facebook были опубликованы на хакерском форуме.