news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир» 09:20
Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом 09:19
Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные ранили офицера при обстреле 09:09
УЕФА опубликовал десятку лучших голов сезона-2020/2021 08:58
Вильфанд предупредил жителей Москвы об «обвале холода» 08:56
Компания Маска испытала двигатели ракеты для полетов на Марс 08:51
Эрдоган: Турция готова управлять аэропортом Кабула, если договорится с США об... 08:48
Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула 08:40
Эксперт рассказал, когда лучше всего покупать новый смартфон 08:39
Около 1,5 тысячи военных задействованы в учении у границы... 08:31

СМИ: в Telegram попали данные о транзакциях клиентов сервиса SMS-activate

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

В Telegram-каналы попали данные о 7,8 млн транзакций, которые были совершены пользователями сервиса верификации SMS-activate. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на базу данных сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

В распространяемой базе данных содержится информация о сумме и дате транзакции, электронной почте, первых шести и последних четырех цифрах номера карты, платежной системе, банке-эмитенте, а также и сроке действия карты.

Основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян отметил, что около 15 связанных с информационной безопасностью Telegram-каналов сделали репост сообщения об утечке базы данных пользователей сервиса SMS-activate. В файле с данными содержится свыше 163 тыс. уникальных адресов электронных почт клиентов, при этом только порядка 50 тыс. из них являются действительными, добавил он.

По словам специалиста, причиной утечки данных мог стать доступ по прямой ссылке на файл регистрации, лежавший в открытом доступе среди другой информации сайта. Он также уточнил, что 19 июля базу все еще можно было скачать.

Сайт SMS-activate предоставляет виртуальные номера для приема сообщений со всего мира, с его помощью можно создать аккаунт для любого сервиса или приложения, необходимо оплатить услугу, выбрать страну и получить номер телефона для регистрации на каком-либо портале.

Ранее сообщалось, что личные данные и номера телефонов более 500 млн пользователей социальной сети Facebook были опубликованы на хакерском форуме.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Высокая температура после прививки. В каком случае стоит идти к врачу
В Минздраве объяснили, о чем может говорить высокая температура после вакцинации
И десяти лет не пройдет: как будут побеждать бедность в России
Путин потребовал скорректировать цель по снижению бедности
Сам себе пауэрбэнк: гаджеты будущего будут заряжаться от пальцев
Ученые научились получать электроэнергию для устройств от спящего человека
Вильфанд предупредил жителей Москвы об «обвале холода»
Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула
Российские власти ищут способы для замедления роста цен на жилье
В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации
Новости и материалы
Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир»
Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом
Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные ранили офицера при обстреле
УЕФА опубликовал десятку лучших голов сезона-2020/2021
Компания Маска испытала двигатели ракеты для полетов на Марс
Эрдоган: Турция готова управлять аэропортом Кабула, если договорится с США об условиях
Эксперт рассказал, когда лучше всего покупать новый смартфон
Около 1,5 тысячи военных задействованы в учении у границы с Афганистаном
Глава WADA рассказал о работе над восстановлением РУСАДА
Вирусолог назвал преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»
Россия получила новые заявки на экспорт истребителей Су-35
Британская спортсменка возмущена критикой ее коротких трусов
Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ-инфекцией
Паралимпиец ответил Собчак на ее претензии о названии программы «Одной ногой в Токио»
В России нашли способ сэкономить более 50% топлива на заводах
Тренер Порье: Макгрегор уже не тот, раньше он был намного острее на язык
На юге Красноярского края в результате ДТП погибли три человека
Чемпион НБА сдает свое жилье за 92 доллара
Все новости
«Свободная от жестокости»: во Франции придумали фуа-гра из стволовых клеток
В Париже изобрели искусственную фуа-гра, неотличимую от настоящей
«Отложенная смертность»: почему в России массово закрываются ИП
Аналитики назвали причину высокой «смертности» ИП
«Опасный инструмент»: что известно о шпионском ПО Pegasus
Сноуден назвал «делом года» историю про слежку за журналистами
Средняя цена автомобиля в России подобралась к двум миллионам рублей
Расходы россиян на автомобили выросли почти на 400 млрд рублей
«Северному потоку – 2» быть. США и Германия близки к завершению спора
Reuters: власти США и ФРГ договорились по «Северному потоку – 2»
Эскобар из Агалатово. Кто был владельцем секретной темницы
Подземную тюрьму с крематорием под Петербургом засыпали землей
Беспилотная зона: каким будет истребитель 6-го поколения
Эксперты рассказали, чего ждать от боевого самолета следующего поколения
Дискриминация импорта: Евросоюз пожаловался на Россию в ВТО
В Еврокомиссии оценили убытки от российского импортозамещения в €290 млрд
«Его ждет громкий успех»: cын Децла выпустил дебютный рэп-клип
В сети оценили дебютный клип родного сына Децла
«Боюсь за свою жизнь»: почему криптомагнаты уходят из отрасли
Создатель Ethereum продает бизнес из-за постоянного чувства страха
Почему звезды и папарацци судятся из-за фотографий в соцсетях
Папарацци подают в суд на знаменитостей. А те жалуются на преследование
Родила в гробу: что нашли археологи в финском склепе
В Финляндии обнаружены останки аристократки, родившей после смерти
Не только «Шерлок» и «Доктор Стрэндж»: Бенедикту Камбербэтчу — 45
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях