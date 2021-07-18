Эксперт рассказал о влиянии 5G на здоровье человека

Появление пятого поколения мобильной связи породило множество слухов вокруг него, и наиболее узнаваемым стал миф о прямой связи между 5G и многими болезнями, рассказал «Газете.Ru» Дэвид Стоукс, старший менеджер по маркетингу решений компании Ribbon (ранее ECI). Недоверие со стороны пользователей стало причиной атак на телеком-оборудование в некоторых странах: люди пытались уничтожить вышки, которые, ко всему прочему, не всегда имели отношение к стандарту 5G.

По словами эксперта, в мессенджерах и социальных сетях до сих пор можно встретить анонимные посты и сообщения, в которых рассказывается о том, что частота, на которой работает новое поколение связи, оказывает негативное влияние на мозг человека. Более того, некоторые верят и стремятся донести до своих близких и знакомых, что существуют исследования, доказывающие связь между 5G и ростом онкологических заболеваний.

«Несмотря на большое количество мифов о 5G, они все же остаются мифами, — говорит Стоукс. — Важно понимать, что новые технологии очень часто принимаются людьми с некоторым скепсисом, однако в будущем, опробовав все их преимущества и убедившись в их безопасности, пользователи «одобряют» новинку, а связанные с ней слухи забывают».

Ранее директор отдела нормативно-правового регулирования GSMA Джон Джусти рассказывал «Газете.Ru» о влиянии 5G на здоровье.