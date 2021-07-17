Facebook оценил заявление Байдена о том, что соцсеть «убивает людей»

Facebook отреагировал на замечание президента США Джо Байдена о том, что социальные сети «убивают людей», распространяя дезинформацию о вакцинах против коронавируса. Об этом сообщает корреспондент телеканала NBC News со ссылкой на представителя Facebook.

Сотрудник компании отметил, что не следует придавать особого значения обвинениям, которые не подкреплены фактами. Он напомнил о том, что более 2 млрд пользователей соцсети просмотрели авторитетную информацию о COVID-19 и вакцинах на Facebook, что больше (количество просмотров — прим. ред.), чем на любой другой платформе в интернете.

«Более 3,3 млн американцев также использовали наш инструмент для поиска информации о вакцинах, чтобы узнать, где и как получить препарат. Факты указывают на то, что Facebook помогает спасать жизни», — сказал представитель IT-гиганта.

Ссора между Белым домом и Facebook произошла на следующий день после того, как пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам во время ежедневного брифинга, что администрация президента Байдена «регулярно просматривает социальные сети» и «помечает» сообщения, содержащие дезинформацию по вопросам, связанным с Covid-19.

Это заявление вызвало волну негативной реакции среди консерваторов, которые давно утверждали, что Facebook часто подвергает их цензуре за их политические убеждения.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что такие платформы, как Facebook, «убивают людей», распространяя дезинформацию о вакцинах.