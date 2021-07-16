Xiaomi обогнал Apple на рынке смартфонов

Китайский производитель техники Xiaomi («Сяоми») впервые занял второе место на мировом рынке телефонов, говорится в докладе аналитической компании Canalys.

По данным аналитиков, мировые поставки смартфонов во втором квартале 2021 года увеличились на 12%. «Samsung был ведущим поставщиком, на долю которого приходилось 19% проданных смартфонов. Xiaomi впервые заняла второе место с долей в 17%. Apple заняла третье место с 14%», — следует из доклада.

Продажи китайского производителя за указанный период выросли на 83%, в то время как для Apple этот показатель составил 1%. Эксперт Canalys Бэн Стентон отмечает, что поставки в некоторых регионах возросли более чем в три раза.

«Xiaomi по-прежнему в значительной степени ориентирован на массовый рынок, и по сравнению с Samsung и Apple его средняя цена ниже примерно на 40% и 75% соответственно», — пояснил он.

Однако при этом сохранение таких темпов продаж он считает «тяжелой битвой», так как бренды Oppo и Vivo, каждый из которых занимает 10% мирового рынка смартфонов, будут готовы потратить значительные средства на маркетинг.

«Все производители изо всех сил борются за обеспечение поставок компонентов в условиях глобального дефицита, но Xiaomi уже нацелена на следующий шаг: вытеснить Samsung, чтобы стать крупнейшим поставщиком в мире», — считает он.

Ранее суд в США признал недействительным решение Пентагона о внесении телекоммуникационной корпорации Xiaomi в список «китайских военных предприятий». В связи с отменой решения американские инвесторы получили возможность на законных основаниях приобретать ее акции.