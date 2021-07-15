Экономист рассказал, как Запад может затормозить технологическое развитие России

На встрече заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с экспертами по вопросам обеспечения технологического развития РФ экономист Ярослав Кузьминов рассказал об угрозах для экономики страны, которые могут создать западные страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы попытались выделить ряд технологических угроз. Эти угрозы делятся на две группы. Первая — это направленные угрозы, когда кто-то сознательно против нашей страны — одна страна, группа стран, компаний, — создает эти угрозы. Первая направленная угроза — это возможность технологического шантажа, (в том числе) в отношении зарубежных сервисов и компаний по «Северному потоку 2», ограничения поставок оборудования для нефте- и газодобычи на шельфе, угроза отключения от SWIFT — это все, в общем, только цветочки. Мы не знаем, какие будут ягодки, по крайней мере, давайте к ним подготовимся», — заявил Кузьминов.

Ко второй группе эксперт отнес ограничение на продажу России передовых технологий. Этим западные страны могут попытаться выдавить российские компании из ряда сегментов мирового рынка. В качестве примера Кузьминов привел технологии декарбонизации.

Кроме того, он отметил, что ущерб технологическому развитию России могут нанести «похищение перспективных технологий на стадии пилотных разработок и пилотного производства», а также «ограничения на оборот и обмен научно-технической информацией на уровне фундаментальных исследований».

Помимо внешних угроз экономист назвал и несколько внутренних: ограниченность российского рынка, отсутствие острой конкуренция, низкая стоимость сырья и дешевые расходные материалы, мешающие повышению эффективности применяемых технологий.

Ранее в Германии предостерегли от отключения России от SWIFT.