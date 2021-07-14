На Украине хакеры создали поддельный сайт президента Зеленского

Хакеры создали фишинговый сайт – копию официального ресурса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации республики в Facebook.

«Правительственная служба реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации в Украине предупреждает о фишинговом сайте, который имитирует сайт официального интернет-представительства президента Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленники использовали поддельный интернет-ресурс для кибератак и распространения вредоносного ПО. Информация собиралась по следующей схеме: потенциальным жертвам отправлялись фишинговые письма со ссылкой на фальшивый сайт, содержащий ссылку на список «вакантных высокооплачиваемых должностей» в офисе президента. После перехода по ней на компьютер пользователя загружался файл с вирусом, который начинал сбор его данных.

Сведения о личностях злоумышленников пока не раскрываются.

Ранее минобороны Украины заявило, что сайт военно-морских сил страны пытался взломать некий хакер «Джокер ДНР», который якобы причастен к России. По данным украинского ведомства, хакерские атаки проводились 9 июля. В результате чего якобы были опубликованы некоторые документы и «преимущественно фейковые сообщения», связанные с учениями Sea Breeze 2021 в Черном море.