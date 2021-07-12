TikTok запускает в России Центр безопасности

Платформа TikTok запустила в России портал, содержащий всю необходимую информацию о том, как платформа обеспечивает безопасность пользователей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе TikTok.

«Сообщество TikTok — это миллионы авторов, которые ежедневно делятся своим творчеством со всем миром. Для платформы важно обеспечивать безопасное пространство, в котором каждый может реализовать свои идеи и свободно выразить себя. Безопасность пользователей — абсолютный приоритет TikTok в России, поэтому платформа запустила русскоязычный Центр безопасности», — заявил представитель пресс-службы.

Сообщается, что Центр безопасности призван ознакомить аудиторию с политиками, инструментами и настройками, которые помогают делать сервис дружелюбнее. Информационный портал состоит из нескольких разделов, отражающих важные аспекты безопасности на платформе, включая безопасность несовершеннолетних и руководства для родителей, борьбу с буллингом, политику в отношении суицида и самоповреждения и многое другое.