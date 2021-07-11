Пушков оценил отказ Литвы выдать Тихановскую Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал отказ Литвы в выдаче бывшего кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светланы Тихановской Минску.

«Это вообще не новость — а non-news. Любопытно, а кто-то считал, что Литва, только что открывшая у себя представительство «свободной Беларуси», поступит иначе? Прибалтийские страны в многовекторность не играют. У них один вектор — равнение на Вашингтон», — написал сенатор.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.

Ранее генпрокурор Белоруссии Андрей Швед рассказал о том, что Литва отказалась выдать Минску Тихановскую.