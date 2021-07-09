Белый дом: у США нет данных о том, что Россия направляла кибератаки на американские сети

У правительства США нет данных о том, что российские власти направляли хакерские атаки на американские сети. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на брифинге 9 июля.

«Мы знаем, что [хакерская группировка] REvil действует в России и других странах. Мы не получали дополнительной или новой информации о том, что правительство России направляло эти атаки», — сказала она.

Ранее Псаки в ходе брифинга заявила, что если власти России не разберутся на территории своего государства с хакерами, угрожающими иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, американская сторона сама займется этим вопросом.

Она также отметила, что Соединенные Штаты проводят расследование кибератаки на национальный комитет республиканцев. Также она отметила, что в комитете обвиняют в атаке третьи лица, и заявляют о том, что злоумышленникам не удалось получить доступ к их данным.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские власти сделают все возможное, чтобы остановить кибератаки со своей территории.