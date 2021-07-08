В Госдуме не считают нужным запрещать детям играть по ночам

Депутат и член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российским детям не нужно запрещать играть в мобильные игры по ночам.

«Это все равно что ввести государственную программу контроля за подростками, чтобы они регулярно меняли носки. Если папа и мама не объяснили, почему это важно, и не интересуются жизнью ребенка, государство не поможет... Если ребенок тратит время ночного отдыха на игры, компьютерные или нет, он будет плохо учиться днем. Но тут корень проблемы не в гаджетах. Я из поколения, в котором дети по ночам с фонариком приключенческие книжки читали. Вряд ли это было полезнее для зрения или школьной успеваемости, чем мобильные телефоны», — отметил Горелкин.

По словам депутата, каждый родитель должен самостоятельно контролировать своих детей.

«Системы родительского контроля, платные и бесплатные, позволяют полностью контролировать мобильные гаджеты детей — устанавливать ограничения по времени использования, конкретным приложениям, поисковой выдаче и многому другому. Зачем перекладывать воспитание детей на государство, да еще в электронной форме, мне не понятно», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что власти Китая запретили детям играть в ряд мобильных игр в ночное время суток.