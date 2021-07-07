СМИ: Трамп подаст в суд на глав Facebook и Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп собирается объявить коллективные иски против генерального директора Facebook Марка Цукерберга и генерального директора Twitter Джека Дорси 7 июля. Об этом сообщает новостной портал Axios, ссылаясь на источники.

Экс-глава Белого дома собирается подать иск из-за запрета доступа к Facebook и Twitter. Трамп обвиняет эти соцсети в ограничении свободы слова и цензуре.

1 июля команда Дональда Трампа запустила новую социальную сеть под названием Gettr без какого-либо предварительного анонса.

В мае Трамп резко раскритиковал блокировку его аккаунтов в социальных сетях компаний Facebook, Twitter и Google, назвав это «абсолютным позором» и «унижением» для Соединенных Штатов.

Аккаунты Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе этого года после штурма Капитолия его сторонниками.