Эксперт назвала признаки недобросовестной криптобиржи

На данный момент на крипторынке существуют сотни площадок для торговли криптовалютами, но не всем из них стоит доверять, сообщила «Газете.Ru» Татьяна Максименко, представитель биржи криптовалют Garantex.

«Есть ряд четких признаков, по которым можно узнать недобросовестную биржу. Первый – отсутствие регистрации у юрлица-оператора криптобиржи в стране с репутацией юрисдикции, где существует главенство закона. Второй – анонимная команда создателей и отсутствие их репутации в профессиональном сообществе. Третий – хранение средств пользователей на горячих кошельках. Последний признак обмана – биржа уже подвергалась хакерским взломам в прошлом, либо была замечена в несправедливом разрешении — невозмещении средств пострадавшим пользователям», — заявила Максименко.

Чтобы найти подходящую площадку, стоит обратить внимание на ликвидность, если это параметр в прошлом искусственно завышался, то иметь дела с таким партнером не стоит, добавила эксперт. Проверку можно провести через CoinMarketCap, который присваивает биржам определенную оценку, учитывающую несколько показателей.