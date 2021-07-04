В Китае удалят приложение такси DiDi из онлайн-магазинов из-за сбора данных

Китайское приложение такси DiDi удалят из онлайн-магазинов из-за нарушений закона о сборе данных клиентов. Об этом говорится на сайте администрации кибербезопасности Китая.

Ведомство также попросило одноименную компанию из Пекина, создавшую приложение, строго соблюдать требования закона и исправить существующие проблемы, чтобы защитить информацию пользователей.

2 июля администрация кибербезопасности инициировала проверку DiDi и заблокировала регистрацию новых пользователей. После этого акции компании упали на 5%.

В октябре 2020 года Didi Chuxing начал работу и в России. Китайский агрегатор пообещал водителям выгодные условия, а пассажирам — доступные тарифы, однако через три месяца сервис столкнулся с проблемами при расширении географию своего в российских регионах.

Ежедневно с помощью сервиса Didi совершается свыше полумиллиона поездок на такси.