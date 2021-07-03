Эксперт назвал главные схемы кибермошенников

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Специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком» Лев Прокопьев назвал главные схемы кибермошенников, передает РИА «Новости».

Так, самый популярный сценарий у мошенников — звонок якобы из службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счетом или картой. В таких случаях злоумышленники пытаются узнать у своих жертв важную информацию — личные данные и тд., или побудить их перевести деньги.

Эксперт рекомендует класть трубку при подозрительных звонках от «сотрудника банка», а после перезвонить по реальному номеру кредитной организации. При этом никогда нельзя сообщать неизвестным секретные слова, CVV с обратной стороны карты, учетные данные аккаунта в банке или номер подтверждения из СМС.

Мошенники также пытаются получить конфиденциальную информацию посредством рассылки мошеннических сообщений через электронную почту или мессенджеры. Такие письма могут содержать вложения с вредоносным ПО или ссылки на поддельные сайты. Чтобы не стать жертвой хакеров, не следует переходить по ссылкам из почты, смс или сообщений в мессенджерах.

Также кибермошенники создают в мессенджерах и соцсетях каналы или группы, где продают дорогие товары за половину стоимости. Покупателю предлагают внести предоплату и обещают, что через две-три недели он получит товар, однако этого так и не происходит.

Прокопьев порекомендовал при подозрениях написать в службу поддержки сайта, описать ситуацию. Там должны ответить, насколько действия продавца соответствуют закону. Если же покупка проводится через социальную сеть или иной сайт, то необходимо сверить название компании в полученной от продавца ссылке с оригинальным интернет-адресом транспортной компании.

Еще один способ мошенничества — хакеры размещают объявления о сдаче квартиры с качественным ремонтом и выгодным расположением, и даже предоставляют видео-тур по квартире, документы о собственности и свою фотографию с паспортом.

«Естественно, все поддельное. Когда арендатор и арендодатель договорились о личной встрече, чтобы посмотреть квартиру и подписать договор, мошенник рассказывает печальную историю о том, что несколько раз потенциальные жильцы не приезжали на просмотр и просит предоплату. Получив деньги, мошенник исчезает», — рассказал эксперт.

Он посоветовал не вносить предоплаты до подписания договора.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, как не стать жертвой новой схемы интернет-мошенничества.