Стало известно, кого нужно опасаться в приложениях для знакомств

«Лаборатория Касперского» проанализировала девять самых популярных приложений для знакомств: Tinder, Bumble, OkCupid, Mamba, Pure, Feeld, Her, Happn и Badoo. Эксперты установили, что дейтинговые сервисы теперь лучше защищены с технической точки зрения, особенно в вопросе перехвата данных. Однако угрозы нарушения приватности по-прежнему сохраняются, пишут «Известия».

Издание отмечает, что Mamba является единственным из приложений для знакомств, в котором пользователи могут бесплатно размыть фотографии, а Pure — единственным, в котором им запрещается делать скриншоты чатов. Те, кто пользуется Happn, Her, Bumble и Tinder, обязаны указывать свое местоположение.

Как рассказали изданию специалисты, чувствительная информация может использоваться для сталкинга (преследования в интернете) и доксинга (публикации данных о человеке без его ведома). По их словам защититься от этого можно, если оставлять минимум личных сведений.

Опрошенные изданием пользователи дейтинг-сервисов заявили, что некоторые люди «пробивают» мэтчей (человеком, ответивший взаимностью в приложении) еще до получения согласия на свидание.

Кроме того, мошенники на сайтах знакомств применяют хорошо отработанные схемы. Например, девушка под предлогом оплаты билетов в кино присылает мэтчу фишинговую ссылку, в результате чего с карты списывается сумма в разы больше оговоренной.

Бывают случаи, когда жертвами становятся люди, которые не зарегистрированы на дейтинговых сайтах. Так, однажды пользователь с удивлением узнает, что у него есть аккаунт на сервисе знакомств, вызывающего содержания. Нередко поддельные страницы создают в отместку или для того, чтобы разыграть пользователя.