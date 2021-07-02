Эксперт рассказал, как защитить себя от спам-звонков

Главным фактором отсутствия спама в жизни абонента являются его правильные действия, сообщил «Газете.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, если к основному номеру телефона привязаны банковские карты, и он необходим для личного и делового общения, то не стоит оставлять его при регистрации в магазинах, в анкетах и на сомнительных сайтах.

«Данные там практически ничем не защищены, а зачастую абонент оставляет не только номер, но и имя, фамилию, дату рождения и город. Когда такая база попадает в руки третьим лицам, они используют ее для совершения спам-звонков, продают компаниям и мошенникам. Чем более полной будет информация о пользователе, тем больше шансов, что его попытаются обмануть во время звонка», — заявил эксперт.

Если у абонента есть возможность не отвечать на звонки с неизвестных номеров, то вскоре их поток сократится, но не прекратится вообще. Спамеры специально устраивают короткие звонки и сбрасывают в момент, когда владелец берет трубку. Это делается для того, чтобы понять, пользуется ли человек данным номером. В идеале номера, с которых звонили спамеры, нужно сразу блокировать через телефонную книгу, советует Деев.

«Еще один вариант борьбы со спамерами – обратиться за помощью к оператору. У большинства из них есть услуга «Черный список». Его можно настроить так, чтобы звонки с незнакомых номеров не поступали, например, в рабочие часы. Также можно переводить звонки сразу на голосовую почту. Абонент прослушает их в удобное время и сам примет решение – перезванивать или нет. Также у операторов имеются собственные базы номеров, замеченных в навязчивой рекламе, можно подключить услугу по их автоматической блокировке», — сообщил собеседник «Газеты.Ru».

Кроме того, важно отправлять оператору жалобы на спам — так быстрее происходит блокировка номера. Если вы не успели ответить на звонок – не спешите перезванивать, можно проверить незнакомый номер по базам данных, которые собирают многие сервисы, заключил эксперт.