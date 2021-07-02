«Прогресс МС-17» пристыковался к МКС

Космический грузовик «Прогресс МС-17» совершил успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС) в 03:59:41 по московскому времени, сообщает сайт «Роскосмоса».

«Операции по причаливанию и стыковке к модулю «Поиск» проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш, Главной оперативной группы управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева <...> и российских членов экипажа МКС-65, космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва», — указано в сообщении.

Грузовой корабль доставил на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник», 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также чуть более полутора тонн другого оборудования. Среди этого груза — средства технического контроля систем станции, медицинское оборудование, одежда, свежие продукты и питание для космонавтов и астронавтов.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» стартовала к Международной космической станции в среду, 30 июня.