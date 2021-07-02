Facebook начал спрашивать пользователей о «знакомых-экстремистах»

Социальная сеть Facebook начала предупреждать некоторых пользователей об экстремистском контенте, сообщает Reuters со ссылкой на опубликованные в Twitter скриншоты уведомлений.

«Вы обеспокоены тем, что кто-то из ваших знакомых становится экстремистом?» — говорится в одном из уведомлений Facebook.

Второе опубликованное уведомление содержит информацию о том, что пользователь мог недавно подвергаться воздействию вредоносного экстремистского контента. Оба предупреждения содержали ссылки для «получения поддержки».

Как заявили в Facebook, данная функция вводится в тестовом режиме в Соединенных Штатах в качестве пилотного проекта.

«Этот тест является частью нашей более широкой работы по оценке способов предоставления ресурсов и поддержки пользователям Facebook, которые могли взаимодействовать с экстремистским контентом или могут знать кого-то, кто подвергается риску», — заявил представитель компании.

Ранее сообщалось, что в соцсети Facebook тестируют программу для предотвращения конфликтов в комментариях.