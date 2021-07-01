США и Великобритания обвинили ГРУ в кибератаках по всему миру

Власти США и Великобритании заявили, что российские хакеры, обвиняемые во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, последние два года с помощью VPN атаковали сотни организаций по всему миру. Об этом сообщается в совместном докладе спецслужб двух стран.

По их данным, атаками занималось Главное разведывательное управление Генерального штаба России, воинская часть 26165. В докладе не указываются названия организаций, подвергшихся кибератакам, известно лишь, что они находились в основном в Соединенных Штатах и ​​Европе. В их числе правительственные учреждения, политические партии, энергетические компании, юридические фирмы и СМИ, утверждают авторы доклада.

Информагентство Reuters отмечает, что подразделение 26165 впервые стало известно общественности в середине 2018 года в ходе расследования специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Ранее сообщалось, что разведывательное сообщество Соединенных Штатов считает Россию и конкретно Главное управление Генерального штаба ВС РФ (ГРУ) виновником в нескольких инцидентах с американскими государственными служащими за рубежом, в результате которых они якобы подверглись атакам некой «направленной энергии».