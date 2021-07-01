Эксперт рассказал, чем опасны пиратские версии Windows

При использовании нелицензионной версии операционной системы Windows нет никакой гарантии, что все действия пользователя и все данные программ не будут скомпрометированы, а ресурсы ПК не будут использованы в преступных целях, рассказал «Газете.Ru» Артур Филатов, руководитель бизнеса кибербезопасности Tet (ранее Lattelecom).

По словам Филатова, использование таких систем для работы или их подключение в рабочую инфраструктуру чревато повреждениями ИТ-платформы и огромными репутационными рисками.

«Недостающие функции делают пиратский софт уязвимым для взлома, вирусных атак и полного паралича ИТ-систем, который, в свою очередь, может привести к финансовым потерям. Используя пиратское ПО, как частные, так и юридические лица подвергают себя огромному риску потери личных и корпоративных данных», — рассказал эксперт.

Более того, чтобы установить нелицензионную версию ОС Windows, нужно деактивировать антивирус, что открывает дополнительные возможности для установки вредоносных программ вместе с пиратской версией операционной системы.