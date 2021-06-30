В Роскомнадзоре могут заблокировать шесть VPN сервисов в России

Роскомнадзор направил в организации запрос с просьбой оповестить Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN. Об этом заявили на официальном сайте ведомства.

Уведомления были отправлены компаниям Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, а также IPVanish VPN.

«В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации», — уточнили в пресс-службе Роскомнадзора.

Планируется, что новые ограничения не коснутся российских предприятий, где используются VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. В «белые списки» занесли свыше 200 технологических процессов 130 фирм в России.

В дальнейшем «белые списки» могут расширить.

Ранее браузер Opera прекратил поддержку сервисов VPN после ограничений Роскомнадзора.