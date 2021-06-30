Эксперт рассказал, как защитить деньги от новой мошеннической схемы

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, как не стать жертвой новой схемы интернет-мошенничества. По его словам, пользователям нужно контролировать посещаемые сайты, сообщает RT.

В сообщении Group-IB утверждалось, что киберпреступники теперь могут подменять страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг так. Со стороны банков данные платежные операции распознаются как легальные.

«Потому что в данном случае используется фишинговый, то есть фальшивый сайт, который похож на настоящий. В этом случае нам надо обращать внимание на название сайта, на его оформление, на, возможно, грамматические ошибки, которые там есть, и на домен, на котором этот сайт размещается», — подчеркнул специалист.

Он предупредил, что если человек регулярно открывал сайт, то должен помнить его URL-адрес.

Лукацкий обратил внимание, что нужно внимательно смотреть на окно 3-D Secure, где запрашивается код от банка.

Важным будет прочитать смс-сообщение, поступившее на мобильный телефон.

«И увидев в смс, что это не операция по оплате, а операция по переводу денег с карты на карту, мы должны взбодриться: это тоже знак, что операция мошенническая», — пояснил Лукацкий.

Ранее глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер сообщил, что восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – «социальных инженеров».