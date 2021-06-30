Путин заявил, что власти договорились с Telegram

Президент России Владимир Путин на «Прямой линии» заявил, что власти умеют договариваться с социальными сетями, приведя в пример ситуацию с мессенджером Telegram.

«По-моему, и с Telegram тоже договорились, работает же все», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что лучше искать пути и договариваться, а не запрещать социальные сети.

Ранее Роскомнадзор проинформировал, что примерно 600 представительств зарубежных компаний локализовали в РФ хранение персональных данных россиян. Это означает, что компании предоставили документы, которые подтверждают, что персональные данные россиян обрабатываются и хранятся на территории страны. В то же время в Роскомнадзоре подчеркнули, что американская корпорация Google не стала локализовать данные, из-за чего на нее составили административный протокол.

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