СМИ: основатель McAfee уже пытался ранее покончить с собой в испанской тюрьме

Американский и британский программист и бизнесмен, основатель компании McAfee Джон Макафи, который 23 июня был обнаружен мертвым в своей камере в испанской тюрьме, ранее пытался совершить суицид в конце февраля, пишет газета La Vanguardia.

По данным издания, Макафи уже пытался покончить с собой 28 февраля, тогда об этом тюремщикам доложил его сокамерник. После этого программиста госпитализировали.

Как рассказали изданию источники, при выписке врачи советовали начальству пенитенциарного учреждения обратиться к тюремному психиатру. Однако специалист установил, что в специальной психиатрической помощи предприниматель не нуждается. Самого Макафи перевели в другую тюрьму.

Ранее вдова бизнесмена Дженис Макафи заявила, что в его смерти виновны американские власти.

В октябре 2020 года основатель антивирусной компании McAfee был арестован в Испании по запросу США за мошенничество с криптовалютами и уклонение от уплаты налогов. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, криптобарон воспользовался своей известностью, чтобы продвигать ICO в своем Twitter-аккаунте, при этом скрыв факт получения денег за такую рекламу.

Макафи, экстрадицию которого в США одобрил испанский Национальный суд, покончил с собой в тюрьме в Испании. Врачи пытались провести реанимацию, однако спасти его не удалось. По заявлению руководства тюрьмы, все обстоятельства его смерти указывают на то, что бизнесмен свел счеты с жизнью. Окончательный вердикт предстоит вынести судебной экспертизе.